Американський боєць заявив, що більше не буде виступати під егідою UFC. Спортсмен наголосив, що це рішення було ухвалено після довгих роздумів, повідомляє 24 канал із посиланням на сторінку Джонса в Х.

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Джонс завершив кар'єру

Джон Джонс висловив вдячність за той шлях, який йому довелось пройти протягом багатьох років. Американський боєць заявив, що ММА назавжди залишиться у його серці.

Я з нетерпінням чекаю на можливість продовжувати робити внесок у розвиток цього спорту та надихати інших новими способами. Дякую всім, хто був частиною цієї неймовірної подорожі. Найкраще ще попереду,

– написав Джонс.

Додамо, що раніше мав відбутись бій між Джоном Джонсом та Томом Аспіналлом. Проте англійський боєць став повноцінним володарем титулу UFC, після того як американець повідомив про рішення покинути октагон.

До слова. Джон Джонс став наймолодшим чемпіоном UFC, завоювавши титул у 2011 році. На той момент американському бійцю було 23 роки.

Раніше повідомляли про те, що бразильський боєць Жозе Альдо вирішив завершити кар'єру в UFC. Спортсмен пояснив своє рішення.