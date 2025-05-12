Бразильський боєць поступився представнику Канади. Після чого колишній чемпіон UFC розповів про важке рішення, яке стосується його кар'єри, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Альдо покидає октагон

Після бою проти Аймана Захабі Жозе Альдо зняв рукавички та виступив із сумною заявою. 38-річний бразильський боєць оголосив про завершення професійної кар'єри.

Мені здається, в мені цього більше немає. Це був дуже важкий тиждень, і я відчував, що вже не здатен на це (зганяти вагу). Я більше не хочу постійно йти на війну і проходити через усе це. У моєму серці цього більше немає. Думаю, це востаннє, коли ви бачите мене в октагоні. Я більше не можу цього робити,

– сказав Альдо.

Жозе Альдо був чемпіоном UFC у напівсередній вазі до 2015 року. Потужну серію перемог бразильця, яка налічувала 18 звитяг поспіль, перервав Конор МакГрегор.

У 2016 році Альдо завоював тимчасовий титул. А після того, як у того ж ірландця відібрали титул, бразильський боєць знову став повноцінним чемпіоном UFC. За рік він поступився Максу Холловею.

До слова. У 2022 році Жозе Альдо оголошував про завершення кар'єри, адже хотів спробувати себе у боксі. Бразильця навіть внесли до Зали слави UFC.

У 2024 році Жозе Альдо повернувся в октагон. Після чого бразилець провів 3 поєдинки та здобув 1 перемогу, а також зазнав 2 поразок.