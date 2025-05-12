Бразильский боец уступил представителю Канады. После чего бывший чемпион UFC рассказал о тяжелом решении, которое касается его карьеры, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Альдо покидает октагон

После боя против Аймана Захаби Жозе Альдо снял перчатки и выступил с печальным заявлением. 38-летний бразильский боец объявил о завершении профессиональной карьеры.

Мне кажется, во мне этого больше нет. Это была очень тяжелая неделя, и я чувствовал, что уже не способен на это (сгонять вес). Я больше не хочу постоянно идти на войну и проходить через все это. В моем сердце этого больше нет. Думаю, это последний раз, когда вы видите меня в октагоне. Я больше не могу этого делать,

– сказал Альдо.

Жозе Альдо был чемпионом UFC в полусреднем весе до 2015 года. Мощную серию побед бразильца, которая насчитывала 18 побед подряд, прервал Конор МакГрегор.

В 2016 году Альдо завоевал временный титул. А после того, как у того же ирландца отобрали титул, бразильский боец вновь стал полноценным чемпионом UFC. Через год он уступил Максу Холлоуэю.

К слову. В 2022 году Жозе Альдо объявлял о завершении карьеры, ведь хотел попробовать себя в боксе. Бразильца даже внесли в Зал славы UFC.

В 2024 году Жозе Альдо вернулся в октагон. После чего бразилец провел 3 поединка и одержал 1 победу, а также потерпел 2 поражения.