Легендарный боец UFC объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет

В воскресенье, 22 июня, Джон Джонс обратился к поклонникам с важным сообщением. 37-летний мастер смешанных единоборств принял решение завершить карьеру.

Американский боец заявил, что больше не будет выступать под эгидой UFC. Спортсмен отметил, что это решение было принято после долгих размышлений, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу Джонса в Х.

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Джонс завершил карьеру

Джон Джонс выразил благодарность за тот путь, который ему пришлось пройти в течение многих лет. Американский боец заявил, что ММА навсегда останется в его сердце.

Я с нетерпением жду возможности продолжать вносить вклад в развитие этого спорта и вдохновлять других новыми способами. Спасибо всем, кто был частью этого невероятного путешествия. Лучшее еще впереди,

– написал Джонс.

Добавим, что ранее должен был состояться бой между Джоном Джонсом и Томом Аспиналлом. Однако английский боец стал полноценным обладателем титула UFC, после того как американец сообщил о решении покинуть октагон.

К слову. Джон Джонс стал самым молодым чемпионом UFC, завоевав титул в 2011 году. На тот момент американскому бойцу было 23 года.

Ранее сообщали о том, что бразильский боец Жозе Альдо решил завершить карьеру в UFC. Спортсмен объяснил свое решение.