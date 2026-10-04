"Просто к****ный": отец Фьюри пригрозил разорвать отношения с братом из-за Джошуа

Джон Фьюри, отец экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, резко отреагировал на слухи о возможном сотрудничестве своего брата Питера с Энтони Джошуа. По информации СМИ, Питер Фьюри может быть привлечен к подготовке Джошуа к его следующему поединку.

Джон заявил, что если его брат действительно тайно консультировал Джошуа или проводил с ним тренировки, то он прекратит с ним любое общение. Об этом сообщает Boxing News.

Скандал в семье Фьюри

При этом Джон Фьюри отдельно подчеркнул, что не утверждает факт сотрудничества своего брата с Джошуа, а лишь комментирует соответствующую информацию.

"Если он пошел на это хоть в какой-то форме или виде – он после этого самое низкое существо в мире, разве нет? Я с этим человеком не общаюсь и не заговорил до конца своих дней. Он прекрасно знает, почему – это знаем только я и он. Но это не для публики, это наше личное. Но послушайте: если ты решил действовать тайком – звонить Энтони Джошуа, проводить с ним секретные тренировки – это автоматически отправляет тебя в разряд тараканов. Я не утверждаю, что он это делает, но если это правда – он просто к****ный", – заявил он.

Фьюри и Джошуа готовятся к очному поединку

Фьюри и Джошуа должны провести бо очный поединок, 11 декабря на стадионе Principality в Кардиффе (Уэльс). Трансляцию события по всему миру будет осуществлять стриминговая платформа Netflix.

На кону будут стоять титул WBA Super и специальный пояс Битва за Британию.

Подготовку Джошуа к поединку возглавляет Бен Дэвисон, который ранее работал с самим Тайсоном Фьюри. Кроме того, к тренировочного лагеря британца были привлечены специалисты из команды Александра Усика. Именно они ранее помогали украинцу в подготовке к двум победам над Джошуа, а также к поединкам против Фьюри.

В конце сентября Фьюри и Джошуа провели первую официальную пресс-конференцию и битву взглядов в Лондоне. Несмотря на треш-ток, встреча прошла в относительно спокойной и взаимоуважительной атмосфере.

В то же время Джошуа уже заявил о намерении нокаути нокаутировать Фьюри в первом раунде.