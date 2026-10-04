Джон заявив, що якщо його брат справді таємно консультував Джошуа або проводив із ним тренування, то він припинить із ним будь-яке спілкування. Про це повідомляє Boxing News.

Скандал у сім'ї Ф'юрі

При цьому Джон Ф'юрі окремо наголосив, що не стверджує факт співпраці свого брата з Джошуа, а лише коментує відповідну інформацію.

"Якщо він пішов на це хоч у якійсь формі чи вигляді – він після цього найнижча істота у світі, хіба ні? Я з цим чоловіком не спілкуюся і не заговорю до кінця своїх днів. Він прекрасно знає чому – це знаємо тільки я і він. Але це не для публіки, це наше особисте. Але послухайте сюди: якщо ти вирішив діяти нишком – надзвонювати Ентоні Джошуа, проводити з ним таємні тренування – це автоматично відправляє тебе в категорію тарганів. Я не стверджую, що він це робить, але якщо це правда – він просто к****ний", – заявив він.

Ф'юрі та Джошуа готуються до очного бою

Ф'юрі та Джошуа мають провести очний поєдинок 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс). Трансляцію події в усьому світі здійснюватиме стримінгова платформа Netflix.

На кону стоятимуть титул WBA Super та спеціальний пояс Battle of Britain.

Підготовку Джошуа до поєдинку очолює Бен Девісон, який раніше працював із самим Тайсоном Ф'юрі. Крім того, до тренувального табору британця були залучені фахівці з команди Олександра Усика. Саме вони раніше допомагали українцю в підготовці до двох перемог над Джошуа, а також до поєдинків проти Ф'юрі.

Наприкінці вересня Ф'юрі та Джошуа провели першу офіційну пресконференцію та битву поглядів у Лондоні. Попри треш-ток, зустріч пройшла у відносно спокійній та взаємоповажній атмосфері.

Водночас Джошуа вже заявив про намір нокаутувати Ф'юрі в першому раунді.