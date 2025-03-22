22 марта, 09:37
Умер старейший чемпион мира по боксу Джордж Форман: его рекорд хочет побить Кличко
Основні тези
- Умер легендарный боксер Джордж Форман в возрасте 76 лет, причину смерти не сообщается.
- Форман был самым возрастным чемпионом мира в истории бокса, получив этот титул в 45 лет.
- На профессиональном ринге Форман провел 81 бой: 76 побед (68 нокаутом) и 5 поражений.
- Украинский экс-боксер Владимир Кличко планирует побить рекорд Формана.
Боксерский мир всколыхнуло ужасное известие. В пятницу, 21 марта, умер легендарный в прошлом боксер и старейший чемпион мира Джордж Форман.
Сердце легендарного боксера перестало биться в возрасте 76 лет. Трагическую весть сообщила семья Джорджа Формана в инстаграме. Форман умер в больнице в Хьюстоне, сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.
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Боксер отошел в мир иной
Что стало причиной его смерти боксера пока неизвестно.
В последнее время имя Джорджа Формана постоянно фигурировало в мировых СМИ. Ведь американец обладал статусом старейшего чемпиона мира, которое получил в возрасте 45 лет. Теперь этот рекорд хочет побить украинский экс-боксер Владимир Кличко.
Что известно о Джордже Формане
- На любительском уровне провел 26 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел 4-х поражений.
- В 1969-м году Форман перебрался в профессионалы.
- В 1991 году провел бой против другой легенды бокса Эвандера Холифилда, которому проиграл.
- В 1197-м году провел свой прощальный бой. Соперником Формана был Шеннон Бриггс, которому тоже сомнительно проиграл по решению судей. После этого поражения Джордж Форман закончил карьеру.
- На профи-ринге Форман провел 81 бой, в которых оформил 76 побед (68 – нокаутом), потерпев 5 поражений.