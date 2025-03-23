Ушел из жизни последний столп бокса незабываемой эпохи, – Турки красиво попрощался с легендой
- Джордж Форман, легендарный боксер, умер в возрасте 76 лет, оставляя весомое наследие в истории бокса.
- Турки Аль аш-Шейх и Владимир Кличко выразили соболезнования, отметив значимость Формана для мира бокса.
- Форман провел 81 профессиональный бой, одержав 76 побед, из которых 68 нокаутом, и завершил карьеру в 1997 году.
- Причина смерти Формана, произошедшей в больнице в Хьюстоне, не была раскрыта.
В субботу, 22 марта, боксерский мир всколыхнула ужасная весть. В возрасте 76 лет перестало биться сердце старейшего чемпиона мира и легенды бокса Джорджа Формана.
Боксерское сообщество активно бросилось выражать свои соболезнования семье легендарного боксера. Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх трогательно оценил наследие Джорджа Формана в историю бокса, пишет 24 Канал со ссылкой на аккаунт Турки в соцсети Х.
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Реакция Турки на смерть Формана
Турки отметил, что отошел в мир иной последний столп бокса незабываемой эпохи.
Печальная новость для меня и мира бокса. Сегодня ушел из жизни последний столп бокса незабываемой эпохи. Пусть его душа покоится с миром, Великий Джордж Форман,
– написал Турки.
Также на смерть Формана отреагировал Владимир Кличко, который стремится побить как раз рекорд легенды. Украинец хочет стать новым самым возрастным чемпионом мира, которым Форман стал в возрасте 45 лет.
Справка. В профессионалах Джордж Форман провел 81 бой, в которых одержал 76 побед (68 – нокаутом), потерпев 5 поражений. В 1997-м году проиграл по сомнительному решению судей Шеннону Бриггсу и закончил карьеру.
Напомним, что Джордж Форман умер во враче в Хьюстоне. Причина смерти легендарного боксера не раскрыли.