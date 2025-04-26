Тони Белью сделал ставку на опытного 35-летнего Эй Джея. Бывший чемпион мира назвал весовой показатель, который стал бы ключевым в их возможном реванше, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.
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Прогноз от Белью
Беллью пополнил лагерь тех людей из мира бокса, которые стоят не на стороне "Динамита".
Если бы они провели бой-реванш, я бы сказал, что Джошуа победит. Энтони имеет лучшие качества, чем Даниэль Дюбуа, но все зависит от его мышления,
– заявил Беллью.
Напомним, что 21 сентября 2024 года Джошуа впервые в своей карьере вышел в ринг против Дюбуа. Поединок двух британцев состоялся при поддержке родных трибун лондонского "Уэмбли". Как бы поклонники бокса не ждали зрелищного 12-раундового боя, но поединок закончился уже в пятом раунде, когда Даниэль нокаутировал Энтони.
Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, почему Джошуа отказался от идеи взять реванш у Дюбуа в феврале этого года. Причиной этому была травма у Энтони, поэтому Эй Джей не мог согласиться на вторую битву с "Динамитом".
- Энтони Джошуа провел на профи-ринге 32 поединка, в которых одержал 28 побед (25 – нокаутом) при 4-х поражениях.
- Что касается Дюбуа, то у Даниэля 22 победы (21 – нокаутом) и 2 поражения в 24-х встречах.