Тоні Белью зробив ставку на досвідченого 35-річного Ей Джея. Колишній чемпіон світу назвав ваговий показник, який став би ключовим у їх можливому реванші, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.

Цікаво "Ніхто не хоче дивитися на трилогію з Усиком": ексчемпіон назвав можливих суперників Джошуа

Прогноз від Белью

Белью поповнив табір тих людей зі світу боксу, які стоять не на стороні "Динаміта".

Якби вони провели бій-реванш, я б сказав, що Джошуа переможе. Ентоні має кращі якості, ніж Даніель Дюбуа, але все залежить від його мислення,

– заявив Белью.

Нагадаємо, що 21 вересня 2024 року Джошуа вперше у своїй кар'єрі вийшов у ринг проти Дюбуа. Поєдинок двох британців відбувся за підтримки рідних трибун лондонського "Вемблі". Якби би прихильники боксу не чекали видовищного 12-раундового бою, але поєдинок закінчився вже у п'ятому раунді, коли Даніель нокаутував Ентоні.

Раніше промоутер Едді Хірн розповів, чому Джошуа відмовився від ідеї взяти реванш у Дюбуа у лютому цього року. Причиною цьому була травма в Ентоні, тому Ей Джей не міг погодитись на другу битву із "Динамітом".