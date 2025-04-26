Тоні Белью зробив ставку на досвідченого 35-річного Ей Джея. Колишній чемпіон світу назвав ваговий показник, який став би ключовим у їх можливому реванші, інформує 24 Канал із посиланням на Ringside24.
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Прогноз від Белью
Белью поповнив табір тих людей зі світу боксу, які стоять не на стороні "Динаміта".
Якби вони провели бій-реванш, я б сказав, що Джошуа переможе. Ентоні має кращі якості, ніж Даніель Дюбуа, але все залежить від його мислення,
– заявив Белью.
Нагадаємо, що 21 вересня 2024 року Джошуа вперше у своїй кар'єрі вийшов у ринг проти Дюбуа. Поєдинок двох британців відбувся за підтримки рідних трибун лондонського "Вемблі". Якби би прихильники боксу не чекали видовищного 12-раундового бою, але поєдинок закінчився вже у п'ятому раунді, коли Даніель нокаутував Ентоні.
Раніше промоутер Едді Хірн розповів, чому Джошуа відмовився від ідеї взяти реванш у Дюбуа у лютому цього року. Причиною цьому була травма в Ентоні, тому Ей Джей не міг погодитись на другу битву із "Динамітом".
- Ентоні Джошуа провів на профі-рингу 32 поєдинки, у яких здобув 28 перемог (25 – нокаутом) при 4-х поразках.
- Щодо Дюбуа, то у Даніеля 22 звитяги (21 – нокаутом) та 2 поразки у 24-х зустрічах.