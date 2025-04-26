Известный экс-боксер сделал неожиданный прогноз на возможный реванш Джошуа – Дюбуа

Бывший боксер Тони Белью высказался относительно возможного британского боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Экс-чемпион мира по версии WBC дал смелый прогноз на это вероятное второе противостояние.

Тони Белью сделал ставку на опытного 35-летнего Эй Джея. Бывший чемпион мира назвал весовой показатель, который стал бы ключевым в их возможном реванше, информирует 24 Канал со ссылкой на Ringside24.

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Прогноз от Белью

Беллью пополнил лагерь тех людей из мира бокса, которые стоят не на стороне "Динамита".

Если бы они провели бой-реванш, я бы сказал, что Джошуа победит. Энтони имеет лучшие качества, чем Даниэль Дюбуа, но все зависит от его мышления,

– заявил Беллью.

Напомним, что 21 сентября 2024 года Джошуа впервые в своей карьере вышел в ринг против Дюбуа. Поединок двух британцев состоялся при поддержке родных трибун лондонского "Уэмбли". Как бы поклонники бокса не ждали зрелищного 12-раундового боя, но поединок закончился уже в пятом раунде, когда Даниэль нокаутировал Энтони.

Ранее промоутер Эдди Хирн рассказал, почему Джошуа отказался от идеи взять реванш у Дюбуа в феврале этого года. Причиной этому была травма у Энтони, поэтому Эй Джей не мог согласиться на вторую битву с "Динамитом".