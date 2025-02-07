"В нем до сих пор пылает огонь": промоутер Усика оценил шансы Джошуа в потенциальной битве против Фьюри

В начале нового 2025-го года Тайсон Фьюри неожиданно для всех в очередной раз закончил свою карьеру. "Цыганский король" поставил точку на своей боксерской карьере после двух поражений от Александра Усика в 2024-м году.

Тайсон не стал ждать британской битвы против Энтони Джошуа и ушел на пенсию. Хотя многие не верят в то, что Фьюри больше никогда не выйдет в профи-ринг. Ведь он далеко не впервые уже прощается с боксом.

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Красюк о потенциальной британской битве

Бывший и действующие боксеры уверены, что большой гонорар и желание набить лицо земляку. Александр Красюк, промоутер Александра Усика, высказался относительно возможного боя между Фьюри и Джошуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing King Media.

Сейчас я вижу шансы 50 на 50. Меня убедил последний разговор с Джошуа, в нем до сих пор пылает огонь. Я думал, что с ним покончено после последнего поражения, но нет,

– заявил Красюк.

Однако промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен уже несколько раз разговаривал с Тайсоном после того, как тот в очередной раз решил попрощаться с боксом. По его словам, британец не вспоминает о боксе и своем возможном возвращении в ринг.

В команде Энтони Джошуа же уже нашли замену Тайсону. Следующим соперником Эй Джея может стать Мартин Баколе, который разбрасывается громкими заявлениями о победе в потенциальном бою над Усиком. А вот бывший боксер Барри Макгиган не видит смысла в проведении боя Энтони против Баколе. Легенда бокса заявил, что он бы не организовывал бой Джошуа против конголезского боксера.

Также была информация, что Джошуа присматривается к вероятному сопернику, которого он может увидеть в бою Даниэля Дюбуа против Джозефа Паркера 22 февраля.