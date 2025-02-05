Барри Макгиган высказался относительно поединка Джошуа – Баколе. Промоутер подверг сомнению целесообразность боя Энтони с Мартином, ведь британцу нужен другой соперник, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Сколько боев осталось у Джошуа

Барри Макгиган заявил, что на месте промоутера Энтони Джошуа, он бы не организовал поединок против Мартина Баколе. По его мнению, ЭйДжею и близко не стоит драться с конголезским боксером.

Ирландец также поразмышлял, когда Джошуа скорее всего закончит карьеру. Бывший боксер считает, что Энтони проведет не много боев перед тем, как повесить перчатки на гвоздь.

По моему мнению, ему осталось провести четыре поединка до завершения карьеры, поэтому он должен думать о бое с Тайсоном Фьюри. Возможно, он сможет заработать 200 миллионов фунтов после того, как в дело вмешался Турки,

– высказался Макгиган.

Промоутер также не обошел вниманием Мартина Баколе. Макгиган считает, что именно конголезский супертяж станет следующим чемпионом мира уже через год, ведь он замечательный боксер.

Напомним, что Мартин Баколе последний раз появлялся в ринге в августе прошлого года. Конголезец победил Джареда Андерсона, отправив ранее непобежденного американского боксера в нокаут.

А Энтони Джошуа, наоборот, проиграл досрочно соотечественнику Даниэлю Дюбуа. Поединок двух именитых британских супертяжеловесов состоялся в сентябре 2024 года.