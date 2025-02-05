Баррі Макгіган висловився щодо поєдинку Джошуа – Баколе. Промоутер піддав сумніву доцільність бою Ентоні з Мартіном, адже британцю потрібен інший суперник, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

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Скільки боїв залишилось у Джошуа

Баррі Макгіган заявив, що на місці промоутера Ентоні Джошуа, він би не організував поєдинок проти Мартіна Баколе. На його думку, ЕйДжею і близько не варто битись з конголезьким боксером.

Ірландець також поміркував, коли Джошуа скоріш за все закінчить кар'єру. Колишній боксер вважає, що Ентоні проведе не багато боїв перед тим, як повісити рукавички на цвях.

На мою думку, йому залишилось провести чотири поєдинки до завершення кар'єри, тому він має думати про бій з Тайсоном Ф'юрі. Можливо, він зможе заробити 200 мільйонів фунтів після того, як у справу втрутився Туркі,

– висловився Макгіган.

Промоутер також не оминув увагою Мартіна Баколе. Макгіган вважає, що саме конголезький супертяж стане наступним чемпіоном світу вже через рік, адже він чудовий боксер.

Нагадаємо, що Мартін Баколе востаннє з'являвся у рингу у серпні минулого року. Конголезець переміг Джареда Андерсона, відправивши раніше непереможеного американського боксера в нокаут.

А Ентоні Джошуа, навпаки, програв достроково співвітчизнику Даніелю Дюбуа. Поєдинок двох іменитих британських суперважковаговиків відбувся у вересні 2024 року.