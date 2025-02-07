Тайсон не став чекати британської битви проти Ентоні Джошуа та пішов на пенсію. Хоча багато хто не вірить у те, що Ф'юрі більше ніколи не вийде у профі-ринг. Адже він далеко не вперше вже прощається із боксом.

До теми "Тайсону стане нудно": ексчемпіон світу припустив, який бій може повернути Ф'юрі у ринг

Красюк про потенційну британську битву

Колишній та чинні боксери впевнені, що великий гонорар та бажання набити обличчя земляку. Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, висловився щодо можливого бою між Ф'юрі та Джошуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing King Media.

Зараз я бачу шанси 50 на 50. Мене переконала остання розмова з Джошуа, у ньому досі палає вогонь. Я думав, що з ним покінчено після останньої поразки, але ні,

– заявив Красюк.

Однак промоутер "Циганського короля" Френк Воррен вже декілька разів розмовляв із Тайсоном після того, як той вчергове вирішив попрощатись із боксом. За його словами, британець не згадує про бокс та своє можливе повернення у ринг.

У команді Ентоні Джошуа ж вже знайшли заміну Тайсону. Наступним суперником Ей Джея може стати Мартін Баколе, який розкидається гучними заявами про перемогу у потенційному бою над Усиком. А от колишній боксер Баррі Макгіган не бачить доцільності у проведенні бою Ентоні проти Баколе. Легенда боксу заявив, що він би не організовував бій Джошуа проти конголезького боксера.

Також була інформація, що Джошуа придивляється до ймовірного суперника, якого він може побачити у бою Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера 22 лютого.