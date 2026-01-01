Непобедимый украинец сделал прогноз на британскую битву Джошуа – Фьюри

СМИ активно приписывали Энтони Джошуа британскую битву против Тайсона Фьюри. Именно ради этого боя "Цыганский король" готов возобновить карьеру.

Украинский боксер Александр Грицив высказал свое мнение относительно вероятного боя Джошуа против Фьюри. Непобедимый украинец в интервью 24 Каналу рассказал, кого бы поддерживал в британском противостоянии.

Какой прогноз на бой Джошуа – Фьюри сделал Грицев?

Обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте признался, что в этом бою будет болеть за Энтони. Львовянин откровенно рассказал, что уже давно следит за Эй Джеем. Джошуа импонирует ему как боксер и человек. Оказалось, что Грицев следит за Энтони еще от выступлений британца на чемпионате мира-2011 в Баку.

Александр заметил, что переломным моментом в карьере Джошуа был бой против Кличко, в котором он победил Владимира (апрель 2017-го). Украинец уверен, что у Энтони были бы все шансы одолеть "Цыганского короля".

Это будет очень интересный бой. Он может собрать очень много зрителей и трансляций. Это может быть более грандиозный бой, чем первая встреча за абсолют Фьюри и Усика. Сейчас они будут правильно раскручивать противостояние. Это будет топовый бой,

– заявил Грицив.

Напомним, что авторитетный журнал The Ring уже анонсировал британскую битву Джошуа – Фьюри, которая может прийтись на 2026 год. Однако авария, в которую попал Энтони в конце 2025-го в Нигерии, может негативно повлиять на его карьеру.

Как авария может повлиять на карьеру Джошуа?

Портал GB News сообщил, что травмы Энтони, которые он получил, могут быть значительно серьезнее, чем информировалось ранее.

По информации издания, это ДТП, в котором погибли двое тренеров Эй Джея, может сорвать будущие планы Энтони. Сообщается, что Джошуа имеет возможные повреждения ребер и колена, что может сорвать его вероятную встречу с Фьюри.

В то же время промоутерская компания Matchroom Boxing раскрыла детали относительно Джошуа. Британец продолжит находиться под наблюдением врачей.

Промоутер Фрэнк Уоррен даже предположил, что Джошуа после такой трагедии может больше никогда не выйти в ринг.

Как Фьюри отреагировал на ДТП с Джошуа?

Тайсон отреагировал на аварию с Джошуа в своем профиле в инстаграме.

"Это очень печально. Пусть Бог подарит им хорошую постель на небесах", – написал Фьюри.



Реакция Фьюри на аварию с Джошуа / Скриншот из инстаграма Тайсона