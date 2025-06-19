Бою Джошуа – Фьюри быть: между британскими звездами бокса есть устная договоренность

Энтони Джошуа продолжает ждать британской битвы против Тайсона Фьюри. Сперва "Цыганскому королю" нужно возобновить карьеру, которую в очередной раз закончил в начале 2025 года после поражений от Александра Усика.

Как сообщает GB News, поклонники бокса в будущем обязательно увидят британскую битву Джошуа и Фьюри. Между Энтони и Тайсоном есть устная договоренность о очном противостоянии, пишет 24 Канал.

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Состоится ли бой Джошуа – Фьюри

По информации источника, "Цыганский король" согласился возобновить профессиональную карьеру ради этого боя. Это подтверждают его тренировки по боксу. Вероятно, что уже в ближайшие недели официально объявят о данном поединке.

Фьюри и Джошуа – это случай когда, а не если. Тайсон согласился возобновить карьеру, чтобы встретиться с Эй Джеем, поэтому последние месяцы он упорно работает в тренажерном зале. Об этом должно быть официально объявлено в ближайшие недели,

– информирует источник.

Джошуа и Фьюри стремятся провести бой при поддержке родных трибун.

Не исключено, что боксеры разделят один ринг еще до конца 2025 года, если, конечно, смогут ударить по рукам относительно финансовой части контракта. Ведь именно этот вектор задерживает их соглашение.