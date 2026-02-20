Когда состоится бой Джошуа – Фьюри: промоутер раскрыл новые детали поединка века

Один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри таки может состояться. Промоутер Эдди Хирн раскрыл новые детали относительно возвращения Джошуа на ринг.

Хирн сообщил, что первоначально бой с Фьюри планировали на август 2026 года, пишет Boxing Scene. Но этого не произошло из-за того, что "Эй-Джей", как называют Джошуа, попал в ДТП в конце декабря 2025 года.

Когда состоится бой Джошуа – Фьюри?

Промоутер заявил, что следующим соперником британца будет не его земляк Фьюри, а возвращение Энтони состоится, вероятно, в конце лета.

Хирн рассказал, что после смертельной аварии в Нигерии, в которой Джошуа потерял двух тренеров, он еще не готов возобновить тренировочный лагерь. Сейчас боксер отдыхает, а первый поединок после победы над Джейком Полом может состояться в июле.

Впрочем, промоутер отметил, что возвращение Джошуа зависит от того, каким он будет во время тренировочного лагеря.

Думаю, любой бой будет опасным после того, через что он прошел. Мы открыты к поединку с Тайсоном Фьюри, но, вероятно, это скорее конец года – возможно, начало 2027-го,

– сказал Хирн.

Ранее промоутер Джошуа рассказывал, что смертельная авария помешала организовать бой с Фьюри. Более того, "Эй-Джей" якобы был готов завершить спортивную карьеру.

Коротко об аварии с Джошуа

После победы против Пола 36-летний Джошуа отправился в Нигерию, где Lexus, в котором был экс-чемпион мира, превысил скорость и врезался в грузовик.

В результате аварии погибли близкие друзья боксера Латиф Айоделе и Син Гами. Украинский тренер британца Егор Голуб рассказал, что Сина занимался делами Джошуа по бизнесу, а также сопровождал боксера и делал ему массаж.

Джошуа спасло то, что он пересел на заднее сиденье и получил незначительные травмы.

Обратите внимание. По данным BoxRec, Джошуа выиграл 29 боев на профессиональном ринге. В его пассиве 4 поражения, два из которых Александру Усику.

Что планирует Фьюри?