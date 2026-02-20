Когда состоится бой Джошуа – Фьюри: промоутер раскрыл новые детали поединка века
- Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри отложен из-за ДТП, в которое Джошуа попал в декабре 2025 года.
- Возвращение Джошуа на ринг ожидается в конце лета, но бой с Фьюри может состояться не раньше конца 2026 года или начала 2027 года.
Один из самых ожидаемых поединков в супертяжелом весе между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри таки может состояться. Промоутер Эдди Хирн раскрыл новые детали относительно возвращения Джошуа на ринг.
Хирн сообщил, что первоначально бой с Фьюри планировали на август 2026 года, пишет Boxing Scene. Но этого не произошло из-за того, что "Эй-Джей", как называют Джошуа, попал в ДТП в конце декабря 2025 года.
Когда состоится бой Джошуа – Фьюри?
Промоутер заявил, что следующим соперником британца будет не его земляк Фьюри, а возвращение Энтони состоится, вероятно, в конце лета.
Хирн рассказал, что после смертельной аварии в Нигерии, в которой Джошуа потерял двух тренеров, он еще не готов возобновить тренировочный лагерь. Сейчас боксер отдыхает, а первый поединок после победы над Джейком Полом может состояться в июле.
Впрочем, промоутер отметил, что возвращение Джошуа зависит от того, каким он будет во время тренировочного лагеря.
Думаю, любой бой будет опасным после того, через что он прошел. Мы открыты к поединку с Тайсоном Фьюри, но, вероятно, это скорее конец года – возможно, начало 2027-го,
– сказал Хирн.
Ранее промоутер Джошуа рассказывал, что смертельная авария помешала организовать бой с Фьюри. Более того, "Эй-Джей" якобы был готов завершить спортивную карьеру.
Коротко об аварии с Джошуа
После победы против Пола 36-летний Джошуа отправился в Нигерию, где Lexus, в котором был экс-чемпион мира, превысил скорость и врезался в грузовик.
В результате аварии погибли близкие друзья боксера Латиф Айоделе и Син Гами. Украинский тренер британца Егор Голуб рассказал, что Сина занимался делами Джошуа по бизнесу, а также сопровождал боксера и делал ему массаж.
Джошуа спасло то, что он пересел на заднее сиденье и получил незначительные травмы.
Обратите внимание. По данным BoxRec, Джошуа выиграл 29 боев на профессиональном ринге. В его пассиве 4 поражения, два из которых Александру Усику.
Что планирует Фьюри?
37-летний Фьюри в 2026 году прервал завершение карьеры и уже в апреле проведет бой с россиянином Арсланбеком Махмудовым.
Тайсон сказал, что авария с Джошуа повлияла на его решение вернуться в спорт, пишет Sky Sports.
Британский боксер не оставляет надежд провести третий поединок против Усика. После двух поражений от украинца он уверен, что Усик будет "умолять" о третьей встрече.