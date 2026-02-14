Украинский тренер Егор Голуб, который готовил британца к предыдущему бою с Джейком Полом, рассказал о состоянии Джошуа после смертельного ДТП. Об этом он сказал в интервью ютуб-каналу "ТАЙК МАЙСОН".

В каком состоянии Джошуа после смертельной аварии?

Голуб общался с боксером и поддержал его. По его словам, по голосу Джошуа было слышно, что все хорошо.

Также украинец привел спортсмену пример собственного горя, из-за которого потерял двух друзей. На это британец сказал, что его миссия будет продолжена.

Я с ним общался, привел свой пример – что двух близких друзей потерял, – и сказал ему: "У Бога еще есть на тебя планы. Если бы твоя миссия была незаконченной, ты не пересел бы на заднее сиденье с переднего". Он ответил: "Я все понимаю. Ребята отдыхают в лучшем месте. Миссия будет продолжена,

– сказал Голуб.

К слову, тренер сказал, что Джошуа интересуется войной в Украине и планирует посетить страну несмотря на российскую агрессию.

Что известно о смертельной аварии с Джошуа?

Смертельная авария с Джошуа произошла после того, как он 20 декабря нокаутировал Джейка Пола. Боксер отправился в Нигерию, где и произошла авария.

Lexus, в котором был экс-чемпион мира, превысил скорость и врезался в грузовик. В результате аварии погибли двое тренеров боксера – Латиф Айоделе и Син Гами.

Голуб рассказал, что Сина занимался делами Джошуа по бизнесу, а также сопровождал боксера и делал ему массаж. После трагедии британца поддержал Усик.

Джошуа же спасло то, что он пересел на заднее сиденье и получил незначительные травмы.

