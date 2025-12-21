Появилось видео, как Усик научил Джошуа удару, которым тот нокаутировал Пола
- Энтони Джошуа нокаутировал Джейка Пола в шестом раунде, использовав удар, который ему показал Александр Усик.
- Джошуа заработал за бой против Пола 50 миллионов долларов, а его гонорар возрастет от просмотра трансляций, тогда как Пол получит от 75 до 100 миллионов долларов.
Энтони Джошуа победно вернулся в ринг после более чем годичного перерыва без официальных поединков. Британскому супертяжеловесу прогнозируемо удалось победить Джейка Пола.
Бой закончился в шестом раунде, когда Джейк Пол в третий раз побывал в нокдауне. После поединка в соцсетях появилось видео из тренировочного лагеря Энтони Джошуа, в котором также присутствовал Александр Усик, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Как это было Как Джошуа безжалостно нокаутировал Пола: победное видео
Усик готовил Джошуа к бою с Полом?
Украинец не просто следил за подготовкой Эй Джей, но и помогал ему. На видео видно, как Усик делится коронными ударами с британцем. Интересно, что как раз этой комбинацией Джошуа нокаутировал Пола.
Как Усик учил Джошуа: смотрите видео
Отметим, что Усик в своей карьере дважды побеждал Джошуа.
Напомним, что Джошуа к этому поединку в Майами готовился с командой Усика. В его углу еще перед поединком был замечен украинский тренер Егор Голуб, а также польский специалист по физподготовке Якуб Хицки и Сергей Лапин, директор команды украинского чемпиона.
Чему Джошуа научился у команды Усика?
В комментарии BoxingScene Энтони назвал вообще не боксерский навык, который подтянул во время работы с командой Усика.
"Возможно, то, что я стал больше молиться – и это важно. Я научился этому от команды, осознал важность молитвы. Так что да, для меня это важно. Теперь я молюсь больше", – сказал Джошуа.
Сколько Джошуа заработал за бой против Пола?
- Британец заработал легкие деньги. Джошуа гарантированно пополнил свой бюджет 50 миллионами долларов.
- Однако это не финальная цифра гонорара. Заработок Энтони возрастет от просмотра трансляций вечера бокса.
- Зато Пол заработает от 75-ти до 100-ка миллиона долларов.