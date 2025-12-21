З'явилось відео, як Усик навчив Джошуа удару, яким той нокаутував Пола
- Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола у шостому раунді, використавши удар, який йому показав Олександр Усик.
- Джошуа заробив за бій проти Пола 50 мільйонів доларів, а його гонорар зросте від перегляду трансляцій, тоді як Пол отримає від 75 до 100 мільйонів доларів.
Ентоні Джошуа переможно повернувся у ринг після понад річної перерви без офіційних поєдинків. Британському супертяжу прогнозовано вдалось перемогти Джейка Пола.
Бій закінчився у шостому раунді, коли Джейк Пол втретє побував у нокдауні. Після поєдинку у соцмережах з'явилось відео із тренувального табору Ентоні Джошуа, у якому також був присутній Олександр Усик, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.
Як це було Як Джошуа безжально нокаутував Пола: переможне відео
Усик готував Джошуа до бою із Полом?
Українець не просто стежив за підготовкою Ей Джей, а й допомагав йому. На відео видно, як Усик ділиться коронними ударами із британцем. Цікаво, що якраз цією комбінацією Джошуа нокаутував Пола.
Як Усик вчив Джошуа: дивіться відео
Відзначимо, що Усик у своїй кар'єрі двічі перемагав Джошуа.
Нагадаємо, що Джошуа до цього двобою у Маямі готувався із командою Усика. У його куті ще перед поєдинком був помічений український тренер Єгор Голуб, а також польський спеціаліст із фізпідготовки Якуб Хицкі та Сергій Лапін, директор команди українського чемпіона.
Чого Джошуа навчився у команди Усика?
У коментарі BoxingScene Ентоні назвав взагалі не боксерську навичку, яку підтягнув під час роботи із командою Усика.
"Можливо, те, що я став більше молитися – і це важливо. Я навчився цьому від команди, усвідомив важливість молитви. Тож так, для мене це важливо. Тепер я молюся більше", – сказав Джошуа.
Скільки Джошуа заробив за бій проти Пола?
Британець заробив легкі гроші. Джошуа гарантовано поповнив свій бюджет 50 мільйона доларів.
Однак це не фінальна цифра гонорару. Заробіток Ентоні зросте від перегляду трансляцій вечора боксу.
Натомість Пол заробить від 75-ти до 100-ка мільйона доларів.