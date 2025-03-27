"Игра, б***ь, закончена": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Джошуа – Пол

Скандальный блогер Джейк Пол бросил вызов Энтони Джошуа. В боксерском сообществе активно обсуждают возможный бой между британским супертяжем и американским бойцом.

Карл Фроч поделился мыслями относительно возможного боя между Энтони Джошуа и Джейком Полом. В частности, экс-чемпион мира назвал победителя поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

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Кто станет победителем боя?

Карл Фроч ранее уже высказывался относительно Джейка Пола. Бывший чемпион мира считает американского блогера выскочкой, который смог победить только старого Майка Тайсона.

Фроч дал категорический прогноз на потенциальный бой между Энтони Джошуа и Джейком Полом. Карл считает, что Эй Джей уничтожит американского блогера.

Игра, б***ь, закончена. Я думаю, что Эй Джей слишком большой, и он хорошо пробивает правый прямой. Если он попадет этим ударом прямо в подбородок Фейка Пола – это может стать концом его жизни, если он не будет осторожным,

– сказал Фроч.

Ранее Эдди Хирн сообщил, как Энтони Джошуа отреагировал на вызов от Джейка Пола. Промоутер британца заявил, что его подопечный не против подраться с американским блогером.

Напомним, что в последнем поединке Энтони Джошуа дрался против Даниэля Дюбуа. Тогда, в сентябре 2024 года, Эй Джей потерпел сокрушительное поражение, оказавшись в нокауте в пятом раунде боя.