"Реально убивает": тренер Усика готовит Джошуа к бою с Полом

Энтони Джошуа продолжает подготовку к своему возвращению на ринг. Уже 19 декабря 2025 года британский боксер проведет бой против Джейка Пола.

В рамках подготовки к предстоящему поединку Энтони Джошуа решил попробовать новый для себя опыт, присоединившись к тренировочному лагерю Александра Усика. Теперь стали известны новые детали сотрудничества британца с командой непобедимого украинца, пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

Кто тренирует Джошуа?

В лагере Усика Эй Джей тренируется под руководством Егора Голуба. Кроме этого украинский наставник войдет в угол Джошуа во время боя против Джейка Пола. В комментарии Энтони отметил интенсивность тренировочного процесса с Голубом.

Егор меня реально "убивает" на тренировках, муштрует по полной,

– заявил британский супертяжеловес.

Напомним, что ранее Голуб был тренером Дениса Беринчика. После чего был замечен как часть команды Усика.

Как тренер Джошуа отреагировал на присоединение к лагерю Усика?

Британский боксер рассказал, как на такое решение отреагировал его наставник Бен Дэвисон. Никакой негативной реакции от его коуча не было.

"Бен Дэвисон – феноменальный тренер. Я спросил его, что ты думаешь, если я пойду тренироваться в команду Усика? Бен сказал: "100 процентов – это отличный ход", – процитировало слова Энтони издание Boxing News Online.

Ранее сообщалось, что несмотря на такой поступок Джошуа, Дэвисон дальше будет тренером Эй Джея.

Что известно о бое Джошуа – Пол?