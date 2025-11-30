"Реально вбиває": тренер Усика готує Джошуа до бою із Полом
- Ентоні Джошуа готується до бою проти Джейка Пола, який відбудеться 19 грудня 2025 року, тренуючись у таборі Олександра Усика під керівництвом Єгора Голуба.
- Наставник Джошуа, Бен Девісон, підтримав рішення боксёра тренуватися з командою Усика, назвавши це чудовим ходом.
Ентоні Джошуа продовжує підготовку до свого повернення у ринг. Вже 19 грудня 2025 року британський боксер проведе бій проти Джейка Пола.
У рамках підготовки до майбутнього двобою Ентоні Джошуа вирішив спробувати новий для себе досвід, доєднавшись до тренувального табору Олександра Усика. Тепер стали відомі нові деталі співпраці британця із командою непереможного українця, пише 24 Канал із посиланням на The Independent.
Хто тренує Джошуа?
У таборі Усика Ей Джей тренується під керівництвом Єгора Голуба. Окрім цього український наставник увійде до кута Джошуа під час бою проти Джейка Пола. У коментарі Ентоні наголосив на інтенсивності тренувального процесу із Голубом.
Єгор мене реально "вбиває" на тренуваннях, муштрує по повній,
– заявив британський супертяж.
Нагадаємо, що раніше Голуб був тренером Дениса Берінчика. Після чого був помічений як частина команди Усика.
Як тренер Джошуа відреагував на приєднання до табору Усика?
Британський боксер розповів, як на таке рішення відреагував його наставник Бен Девісон. Жодної негативної реакції від його коуча не було.
"Бен Девісон – феноменальний тренер. Я запитав його, що ти думаєш, якщо я піду тренуватися до команди Усика? Бен сказав: "100 відсотків – це чудовий хід", – процитувало слова Ентоні видання Boxing News Online.
Раніше повідомлялось, що попри такий вчинок Джошуа, Девісон далі буде тренером Ей Джея.
Що відомо про бій Джошуа – Пол?
Поєдинок відбудеться у Маямі (США). Боксери проведуть на рингу не більше 8-ми раундів, а Джошуа та Пол будуть боксувати у рукавицях 10 унцій.
Для Ентоні ввели вагові обмеження.
Обидва бійці впевнені у своїй майбутній перемозі.
Це буде перший бій для Джошуа за понад рік. Востаннє британець виходив у ринг ще у вересні 2024-го, коли був нокаутований Даніелем Дюбуа. За його спиною 4 поразки та 28 перемог (25 – нокаутом).
Натомість Пол-молодший здобув у професіоналах 12 звитяг (7 – нокаутом) при одній поразці. У своєму крайньому бою у червні 2025-го Джейк переміг Хуліо Сезара Чавеса-молодшого.