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По его словам, Усик посоветовал ему не терять самообладания в спорах. Об этом сообщает Boxing News.

Джошуа отреагировал на совет Усика перед боем с Фьюри

Энтони подчеркнул, что не собирается полностью менять свое поведение под влиянием чужих рекомендаций.

Усик сказал мне: "Сохраняй хладнокровие, не теряй самообладания в этих спорах", и это вполне справедливо. Но в конце концов многие будут говорить мне, что, по их мнению, лучше, однако только я сам могу придерживаться собственного мнения. Если я захочу поговорить, то захочу поговорить, и это просто мое мнение– сказал он.

Джошуа и Фьюри проведут бой в декабре

Поединок между Джошуа и Фьюри запланирован на 11 декабря на стадионе "Principality" в Кардиффе (Уэльс). Ориентировочный выход боксеров на ринг состоится около 03:00 ночи 12 декабря по киевскому времени.

На кону будут стоять вакантный чемпионский пояс WBA Super в супертяжелом весе, а также специальный трофей Battle of Britain ("Битва за Британию").

Прямую трансляцию встречи обеспечит стриминговый сервис Netflix.

Отметим, что Джошуа ранее готовился при участии команды Усика, однако на финальном этапе подготовки вернулся к работе с тренером Беном Дэвисоном.

Свой последний поединок британец провел в июле против албанца Кристиана Пренги. Джошуа дважды побывал в нокдауне в первом раунде, но сумел нокаутировать соперника во второй трехминутке.

В андеркарде предстоящего вечера бокса также планируется выступление Деонтея Уайлдера. В то же время организаторы работают над поиском замены Джею Опетаи, получившему травму. Среди возможных кандидатов называют Диллиана Уайта и Рико Верховена.