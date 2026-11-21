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За його словами, Усик порадив йому не втрачати самовладання у суперечках. Про це повідомляє Boxing News.

Джошуа відреагував на пораду Усика перед боєм із Ф'юрі

Ентоні наголосив, що не збирається повністю змінювати свою поведінку за чужими рекомендаціями.

Усик сказав мені: "Зберігай холоднокровність, не втрачай самовладання в цих суперечках", і це цілком слушно. Але зрештою багато хто казатиме мені, що, на їхню думку, краще, проте лише я сам можу дотримуватися власної думки. Якщо я захочу поговорити, то захочу поговорити, і це просто моя думка– сказав він.

Джошуа та Ф'юрі проведуть бій у грудні

Поєдинок між Джошуа та Ф'юрі запланований на 11 грудня на стадіоні Principality у Кардіффі (Уельс). Орієнтовний вихід боксерів у ринг відбудеться близько 03:00 ночі 12 грудня за київським часом.

На кону стоятимуть вакантний чемпіонський пояс WBA Super у надважкій вазі, а також спеціальний трофей Battle of Britain ("Битва за Британію").

Пряму трансляцію зустрічі забезпечить стримінговий сервіс Netflix.

Зазначимо, що Джошуа раніше готувався за участю команди Усика, однак на фінальному етапі підготовки повернувся до роботи з тренером Беном Девісоном.

Свій останній поєдинок британець провів у липні проти албанця Крістіана Пренги. Джошуа двічі побував у нокдауні в першому раунді, але зумів нокаутувати суперника в другій трихвилинці.

В андеркарді майбутнього вечора боксу також планується виступ Деонтея Вайлдера. Водночас організатори працюють над пошуком заміни Джею Опетаї, який зазнав травми. Серед можливих кандидатів називають Ділліана Вайта та Ріко Верховена.