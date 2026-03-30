"Это большая-большая ошибка": экс-чемпион мира раскритиковал поездку Джошуа в Киев

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис раскритиковал Энтони Джошуа после поездки в Киев. Латвийский боксер заявил, что такие путешествия вредят спортивной карьере британского спортсмена.

На своем ютуб-канале Бриедис сказал, что поездка Джошуа в Украину была хороша с точки пиара. Однако он отметил, что каждый длительный переезд вредит для подготовки боксера.

Смотрите также Упал как шкаф: Итаума сочным апперкотом нокаутировал Франклина и приблизился к Усику

Что Бриедис сказал о поездке Джошуа в Киев?

Он противопоставил "Эй-Джею" Тайсона Фьюри, с которым Джошуа намерен драться. "Цыганский король" перед поединком с Арсланбеком Махдовым находился в закрытом лагере в Таиланде и тренировался.

Латвийский спортсмен также вспомнил, что в конце декабря 2025 года Джошуа в смертельной аварии потерял двух друзей.

Если так будет проходить подготовка, вот так катаясь туда-сюда, радуя своих фанатов, – я считаю, что он проиграет этот бой (Тайсону Фьюри – 24 Канал), если не досрочно, то по очкам,

– сказал Бриедис.

Он добавил, что для Джошуа "большая-большая ошибка вот такие поездки".

Что известно о поездке Джошуа в Украину?