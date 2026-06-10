Хирн заявил, что Джошуа наносит удары иначе, чем Александр Усик, который смог отправить Верховена в нокдаун. Слова промоутера передает The Ring.

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Промоутер назвал победителя боя Джошуа – Верховен

Специалист отметил, что удары Джошуа не только сильнее, но и быстрее и резче, чем у украинского чемпиона.

Мне кажется, что Рико просто не смог бы выдержать таких ударов в начале боя,

– сказал Хирн.

Бокс, который Верховен продемонстрировал в бою против Усика, в частности постоянное давление и работа локтями, оказался проблемой для украинца. Хирн соглашается, что драться с таким противником сложно, одновременно промоутер убежден – стиль Рико был создан специально для Джошуа.

На этот тезис отреагировал сам голландец. Он оставил комментарий под видео с Гирном, где предложил проверить его гипотезу на практике.

Верховен должен был драться с Джошуа вместо Усика