Гірн заявив, що Джошуа завдає ударів інакше, аніж Олександр Усик, який зміг відправити Верховена в нокдаун. Слова промоутера передає The Ring.
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Промоутер назвав переможця бою Джошуа – Верховен
Фахівець наголосив, що удари Джошуа не тільки сильніші, але й швидші та різкіші, аніж в українського чемпіона.
Мені здається, що Ріко просто не зміг би витримати таких ударів на початку бою,
– сказав Гірн.
Бокс, який Верховен продемонстрував у бою проти Усика, зокрема постійний тиск та робота ліктями, виявився проблемою для українця. Гірн погоджується, що битися з таким противником складно, водночас промоутер переконаний – стиль Ріко був створений спеціально для Джошуа.
На цю тезу відреагував сам нідерландець. Він залишив коментар під відео з Гірном, де запропонував перевірити його гіпотезу на практиці.
Верховен мав битися з Джошуа замість Усика
- Усик і Верховен 23 травня провели видовищний поєдинок у єгипетській Гізі біля пірамід, який закінчився перемогою українця технічним нокаутом в 11-му раундів.
- Цікаво, що цей поєдинок міг і не відбутися, адже першочергово Верховен планував зустріч саме з Джошуа. Кікбоксер повідомив, що двобій так і не узгодили через трагічну ДТП, в яку "Ей-Джей" потрапив у грудні 2025 року.
- Нагадаємо, унаслідок аварії в Нігерії загинули два пасажири автомобіля Lexus – Роберт Латц і Сіна Гамі, які були друзями Джошуа. Сам спортсмен отримав незначні травми, але був швидко виписаний з лікарні.
- У підсумку, як розповів Верховен, після того, як бій з Джошуа став неможливим, виникла ідея провести поєдинок з Усиком як зустріч двох абсолютних чемпіонів світу з різних видів спорту.
- Наразі Ріко відсторонений від боксу до 22 червня, тоді як "Ей-Джей" готується повернутися на ринг. Уже 25 липня він битиметься проти Крістіана Пренги, після чого має провести довгоочікуваний бій з Тайсоном Ф'юрі.