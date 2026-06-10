"Удары сильнее и быстрее, чем у Усика": Верховену не оставили шансов против известного боксера
Известный промоутер Эдди Хирн поставил под сомнение шансы Рико Верховена выстоять в поединке против Энтони Джошуа. Функционер убежден, что нидерландский кикбоксер не выдержит мощных ударов британца.
Хирн заявил, что Джошуа наносит удары иначе, чем Александр Усик, который смог отправить Верховена в нокдаун. Слова промоутера передает The Ring.
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Промоутер назвал победителя боя Джошуа – Верховен
Специалист отметил, что удары Джошуа не только сильнее, но и быстрее и резче, чем у украинского чемпиона.
Мне кажется, что Рико просто не смог бы выдержать таких ударов в начале боя,
– сказал Хирн.
Бокс, который Верховен продемонстрировал в бою против Усика, в частности постоянное давление и работа локтями, оказался проблемой для украинца. Хирн соглашается, что драться с таким противником сложно, одновременно промоутер убежден – стиль Рико был создан специально для Джошуа.
На этот тезис отреагировал сам голландец. Он оставил комментарий под видео с Гирном, где предложил проверить его гипотезу на практике.
Верховен должен был драться с Джошуа вместо Усика
- Усик и Верховен 23 мая провели зрелищный поединок в египетской Гизе возле пирамид, который закончился победой украинца техническим нокаутом в 11-м раундов.
- Интересно, что этот поединок мог и не состояться, ведь в первую очередь Верховен планировал встречу именно с Джошуа. Кикбоксер сообщил, что поединок так и не согласовали из-за трагического ДТП, в которое "Эй-Джей" попал в декабре 2025 года.
- Напомним, в результате аварии в Нигерии погибли два пассажира автомобиля Lexus – Роберт Латц и Сина Гами, которые были друзьями Джошуа. Сам спортсмен получил незначительные травмы, но был быстро выписан из больницы.
- В итоге, как рассказал Верховен, после того, как бой с Джошуа стал невозможным, возникла идея провести поединок с Усиком как встречу двух абсолютных чемпионов мира по разным видам спорта.
- Сейчас Рико отстранен от бокса до 22 июня, тогда как "Эй-Джей" готовится вернуться на ринг. Уже 25 июля он сразится против Кристиана Пренги, после чего должен провести долгожданный бой с Тайсоном Фьюри.