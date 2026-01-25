Промоутер Эдди Хирн в комментарии The Stomping Ground рассказал о первой встрече с "Эй Джеем" после автокатастрофы. Спортивный функционер рассказал, как чувствует себя британский боксер.

Что рассказал Хирн о встрече Джошуа?

По словам Хирна, они общались, но это не то, что смотреть человеку в глаза, чувствовать его присутствие и показывать поддержку. Промоутер заявил, что они хорошо провели время.

Он отметил, что попытается побыть с Джошуа в течение быть в течение следующих нескольких недель. Ведь британскому боксеру сейчас нужна поддержка как никогда.

Можно увидеть, что ему больно. Я думаю, в этом нет сомнений. Можно стараться быть максимально позитивным, и Энтони – один из самых позитивных людей, которых я встречал в жизни. Он потерял двух самых близких друзей. Двух людей, которые жили рядом с ним. Они каждую ночь общались. У них были мечты. У них были планы, и их никогда не будет,

– сказал промоутер.

Напомним, что Джошуа должен был провести в этом году большой поединок против Тайсона Фьюри, но пока неизвестно, будет ли драться дальше британец. "Цыганский король" уже нашел замену "Эй Джею".

С кем будет драться Фьюри вместо Джошуа?

Фьюри в своем инстаграме дал понять, что не рассчитывает на третий бой с Александром Усиком. Кроме того, он заявил, что знает, какой его бой хочет увидеть публика, но отказался называть имя соперника, подчеркнув, что он в трауре, намекнув на Джошуа.

Зато "Цыганский король" планирует побороться за титул чемпиона мира в 2026 году. Фьюри хочет драться против Фабио Уордли, который владеет чемпионским поясом WBO, от которого отказался Усик.

Что известно о ДТП с участием Джошуа?