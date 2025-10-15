"Одним ударом": экс-чемпион мира назвал победителя боя, который определит соперника для Усика
- Лоуренс Околи считает, что Джозеф Паркер победит Фабио Уордли и станет соперником Александра Усика.
- Околи отметил, что Уордли имеет проблемы с техническими боксерами, но его агрессия и сила удара могут заставить рефери остановить бой.
Уже в октябре определится следующий соперник Александра Усика. В ожесточенном поединке Джозеф Паркер встретится с Фабио Уордли.
Лоуренс Околи высказался относительно боя Паркер – Уордли. В частности, бывший чемпион мира назвал боксера, который будет драться с Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.
Кто победит в бою Паркер – Уордли?
Лоуренс Околи отметил, что у Фабио Уордли были проблемы с техническими боксерами, которые создали ему много трудностей. Кроме того, британцу было тяжело в бою с Джастисом Гуни и Фрейзером Кларком.
Однако благодаря своей взрывчатости и силе удара Уордли победил. Однако все-таки Околи склоняется к тому, что Паркер победит британского боксера и станет соперником Александра Усика.
Я склоняюсь к победе Паркера, потому что не думаю, что Уордли сможет нокаутировать его одним ударом, и не думаю, что он сможет соревноваться с ним в техническом плане. Однако, если он сумеет попадать точно, у него достаточно агрессии и интенсивности, чтобы заставить рефери остановить бой,
– сказал Околи.
Ранее Фабио Уорлди в интервью talkSPORT рассказал, что будет делать в случае победы над Джозефом Паркером. Британский боксер заявил, что он хочет получить бой за титул чемпиона мира.
Что известно о бое Паркер – Уордли?
Бой между Джозефом Паркером и Фабио Уордли состоится – 25 октября 2025 года. Боксеры встретятся в Лондоне на "O2 Arena".
Победитель боя станет главным претендентом на титул WBO, которым владеет Александр Усик. Если украинец откажется от поединка то один из боксеров получит чемпионский пояс.
Ранее Дерек Чисора сделал прогноз на бой Паркер – Уордли. Ветеран бокса считает, что британский боксер победит нокаутом.