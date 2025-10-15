"Одним ударом": ексчемпіон світу назвав переможця бою, що визначить суперника для Усика
- Лоуренс Околі вважає, що Джозеф Паркер переможе Фабіо Вордлі і стане суперником Олександра Усика.
- Околі зазначив, що Вордлі має проблеми з технічними боксерами, але його агресія і сила удару можуть змусити рефері зупинити бій.
Вже у жовтні визначиться наступний суперник Олександра Усика. У запеклому поєдинку Джозеф Паркер зустрінеться з Фабіо Вордлі.
Лоуренс Околі висловився стосовно бою Паркер – Вордлі. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, який битиметься з Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.
Хто переможе у бою Паркер – Вордлі?
Лоуренс Околі зазначив, що у Фабіо Вордлі були проблеми з технічними боксерами, які створили йому багато труднощів. Окрім того, британцю було вважко у бою з Джастісом Гуні та Фрейзером Кларком.
Проте завдяки своїй вибуховості та силі удару Вордлі переміг. Однак все-таки Околі схиляється до того, що Паркер переможе британського боксера та стане суперником Олександра Усика.
Я схиляюся до перемоги Паркера, бо не думаю, що Вордлі зможе нокаутувати його одним ударом, і не думаю, що він зможе змагатися з ним у технічному плані. Однак, якщо він зуміє потрапляти точно, у нього достатньо агресії й інтенсивності, щоб змусити рефері зупинити бій,
– сказав Околі.
Раніше Фабіо Ворлді в інтерв'ю talkSPORT розповів, що буде робити у разі перемоги над Джозефом Паркером. Британський боксер заявив, що він хоче отримати бій за титул чемпіона світу.
Що відомо про бій Паркер – Вордлі?
Бій між Джозефом Паркером та Фабіо Вордлі відбудеться – 25 жовтня 2025 року. Боксери зустрінуться у Лондоні на "O2 Arena".
Переможець бою стане головним претендентом на титул WBO, яким володіє Олександр Усик. Якщо українець відмовиться від поєдинку то один з боксерів отримає чемпіонський пояс.
Раніше Дерек Чісора зробив прогноз на бій Паркер – Вордлі. Ветеран боксу вважає, що британський боксер переможе нокаутом.