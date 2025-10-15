Лоуренс Околі висловився стосовно бою Паркер – Вордлі. Зокрема, колишній чемпіон світу назвав боксера, який битиметься з Олександром Усиком, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Хто переможе у бою Паркер – Вордлі?

Лоуренс Околі зазначив, що у Фабіо Вордлі були проблеми з технічними боксерами, які створили йому багато труднощів. Окрім того, британцю було вважко у бою з Джастісом Гуні та Фрейзером Кларком.

Проте завдяки своїй вибуховості та силі удару Вордлі переміг. Однак все-таки Околі схиляється до того, що Паркер переможе британського боксера та стане суперником Олександра Усика.

Я схиляюся до перемоги Паркера, бо не думаю, що Вордлі зможе нокаутувати його одним ударом, і не думаю, що він зможе змагатися з ним у технічному плані. Однак, якщо він зуміє потрапляти точно, у нього достатньо агресії й інтенсивності, щоб змусити рефері зупинити бій,

– сказав Околі.

Раніше Фабіо Ворлді в інтерв'ю talkSPORT розповів, що буде робити у разі перемоги над Джозефом Паркером. Британський боксер заявив, що він хоче отримати бій за титул чемпіона світу.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?