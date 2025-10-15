Лоуренс Околи высказался относительно боя Паркер – Уордли. В частности, бывший чемпион мира назвал боксера, который будет драться с Александром Усиком, сообщает 24 канал со ссылкой на Seconds Out.

Читайте также Маэстро нокаутов: известный тренер рассказал, кто может стать соперником Усика

Кто победит в бою Паркер – Уордли?

Лоуренс Околи отметил, что у Фабио Уордли были проблемы с техническими боксерами, которые создали ему много трудностей. Кроме того, британцу было тяжело в бою с Джастисом Гуни и Фрейзером Кларком.

Однако благодаря своей взрывчатости и силе удара Уордли победил. Однако все-таки Околи склоняется к тому, что Паркер победит британского боксера и станет соперником Александра Усика.

Я склоняюсь к победе Паркера, потому что не думаю, что Уордли сможет нокаутировать его одним ударом, и не думаю, что он сможет соревноваться с ним в техническом плане. Однако, если он сумеет попадать точно, у него достаточно агрессии и интенсивности, чтобы заставить рефери остановить бой,

– сказал Околи.

Ранее Фабио Уорлди в интервью talkSPORT рассказал, что будет делать в случае победы над Джозефом Паркером. Британский боксер заявил, что он хочет получить бой за титул чемпиона мира.

Что известно о бое Паркер – Уордли?