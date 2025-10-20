Временный чемпион по версии WBO Джозеф Паркер отреагировал на комментарий одного из поклонников бокса относительно возможного боя новозеландца против Александра Усика. Фанат заявлял, что вероятный поединок Усик – Паркер будет просто пустой тратой времени.

Ценитель бокса уверял, что он не удивлен, что никто не хотел организовывать бой между Джозефом Паркером и Александром Усиком. По его мнению, Усик легко победит Паркера, пишет 24 Канал со ссылкой на Propa Boxing.

Как Паркер отреагировал на слова о ненужном бое против Усика?

Паркер прокомментировал то, что сначала от него сбежал Даниэль Дюбуа, а затем Александр Усик попросил WBO отсрочить переговоры о бое с ним.

Просто так долго ждать – приятно, что бой уже запланирован, не так ли? И кем бы ни был Марко, у каждого есть свое мнение, не так ли? И они могут говорить все, что хотят. Я просто с нетерпением жду боя. Я хочу быть занятым. Усик был занят, он много раз был на ринге. Драться лишь раз в год недостаточно для меня и того, чего я хочу достичь. Я хочу быть на ринге, работать над своим мастерством и побеждать, драться, прогрессировать, совершенствоваться и приближаться к цели стать чемпионом мира, или объединенным, или абсолютным,

– прокомментировал Паркер.

Напомним, что из-за этого отказа от Усика Паркер получил себе в соперники Фабио Уордли. Их противостояние состоится 25 октября 2025 года на арене "О2" в Лондоне. На кону будет стоять право подраться с Усиком.

Недавно новозеландский боксер сделал громкое заявление о победе над Усиком в их вероятном бою.

"Сейчас я просто беспокоюсь о том, что могу контролировать, и о тех, кто стоит передо мной, и я просто буду драться бой за боем. Нет смысла смотреть вперед, потому что так можно застрять. Если Усик будет доступен, прекрасно, я разобью ему лицо. Если нет, я разберусь с тем, кто стоит передо мной", – сказал Джозеф в комментарии в комментарии The Ring.

Также Паркер был бы не против провести еще один поединок до конца 2025 года. Джозеф заявил, что готов провести встречу с Мозесом Итаумой.

Главное о карьере Джозефа Паркера?