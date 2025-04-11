Легенда бокса нашел Усику следующего соперника

Легендарный американский боксер Рой Джонс высказался относительно ближайшего будущего Александра Усика. "Капитан хук" выбрал следующего соперника для непобедимого украинца.

Рой Джонс заявил, что следующим соперником Александра Усика должен стать боксер, который сейчас находится на ходу. Поэтому выбор Джонса-младшего остановился на временном чемпионе WBO в хевивейте Джозефу Паркеру, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Кого выбрал Рой Джонс

Правда, выбор Джонса может не воплотиться в реальность, хотя WBO обязала Усика провести защиту пояса против новозеландского боксера.

Я считаю, Усик выберет того соперника, который будет на ходу. Сейчас много классных боксеров, никто особо не выделяется. Он ждет следующего, кто выделится. Сейчас Паркер на ходу. И я бы хотел, чтобы именно Джозеф стал следующим соперником Александра,

– сказал Рой Джонс.

WBO уже получило петицию о переносе защиты титула Усик – Паркер. Если боксерская организация даст "добро" на отсрочку данного поединка, то Александр сможет провести реванш с Даниэлем Дюбуа, не потеряв при этом чемпионский пояс. В таком случае на кону реванша Усик – Дюбуа будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

К слову. Рой Джонс за свою профессиональную карьеру провел 76 поединков, в которых оформил 66 побед (47 – нокаутом), потерпев 10-ти поражений.

Напомним, что в феврале 2025-го года Паркер легко победил Мартина Баколе нокаутом во втором раунде. Конголезский боксер прилетел в Саудовскую Аравию вообще неподготовленным, ведь в последний момент заменил в этом противостоянии больного Дюбуа. Джозеф уверенно защитил титул временного чемпиона WBO и одержал свою 36-ю победу (24 – нокаутом) при 3-х поражениях в 39-ти боях.