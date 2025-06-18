Временный чемпион мира узнал дату следующего боя: соперником может стать Усик

Джозеф Паркер в последний раз дрался в феврале 2025 года. Теперь временный чемпион мира WBO ждет следующего соперника.

Фрэнк Уоррен высказался относительно будущего новозеландца. В частности, промоутер назвал дату следующего поединка боксера, сообщает 24 канал со ссылкой на BoxNation.

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Когда будет драться Паркер

Спортивный функционер пролил свет на будущее Джозеф Паркера. Возвращение новозеландского боксера ожидается в сентябре 2025 года.

Соперник Паркера определится позже. Скорее всего, новозеландец сразится с победителем реванша Усик – Дюбуа, поскольку, он главный претендент на титул WBO в супертяжелом дивизионе.

К слову. В последнем бою 22 февраля 2025 года Джозеф Паркер встречался с Мартином Баколе. Новозеландский боксер одержал досрочную победу над представителем Конго.

Напомним, что потенциальный соперник Джозефа Паркера определится 19 июля 2025 года в реванше между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.