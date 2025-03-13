Это план Бога, – Паркер прокомментировал решение WBO по организации боя против Усика

Александр Усик планирует драться с Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Однако Всемирная боксерская организация решила вмешаться в планы Короля хевивейта относительно следующего поединка.

Украинского чемпиона обязали провести защиту титула WBO против Джозефа Паркера. Иначе Александр Усик потеряет чемпионский пояс, сообщает 24 канал.

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Паркер о бое с Усиком

Джозеф Паркер отреагировал на решение Всемирной боксерской организации о проведении поединка против Александра Усика. Новозеландский боксер опубликовал в инстаграме соответствующее сообщение в Инстаграме.

Это план Бога. Они не могут остановить неизбежное,

– написал Паркер.

Отметим, что Джозеф Паркер неоднократно высказывался относительно боя против Александра Усика. Новозеландец горит желанием провести поединок с украинским чемпионом.

Напомним, что Джозеф Паркер в последний раз дрался против Мартина Баколе 22 февраля в Эр-Рияде. Временный чемпион WBO нанес сокрушительное поражение конголезцу, нокаутировав его во втором раунде боя.