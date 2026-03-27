Семья Усика покоряет интернет: появились фото жены и дочери

Фотографии жены и дочери Усика были опубликованы в соцсети Threads на странице Usyk Media.

Екатерина является женой Александра Усика, а Елизавета – его старшей дочерью.

Екатерина и Елизавета Усик

По информации из Википедии, Усик познакомился со своей будущей женой Екатериной (в девичестве Хмелевской) еще в подростковом возрасте во время учебы в школе в Симферополь – тогда им было 15 и 14 лет. Поженились они в 2009 году, еще до того, как боксер получил широкую известность в спорте.

Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию, а также сыновей Кирилла и Михаила. Самый младший ребенок появился на свет в 2024 году в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину семья некоторое время жила отдельно: сыновья находятся за границей, тогда как Екатерина вместе с дочерьми остается в Украине.