Украинская бойчиха ММА откровенно высказалась о смене гражданства

В последнее время Украина теряет спортсменов, которые могли бы приносить медали родной стране на международной арене. Последним примером является Илья Ковтун, который решил представлять Хорватию.

Екатерина Шакалова откровенно рассказала о смене гражданства. В частности, украинская бойчиха ММА призналась, были ли в ее сторону подобные предложения, ведь спортсменка проживает в Германии, сообщает 24 канал.

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Что ответила Шакалова о смене гражданства?

Екатерина Шакалова рассказала, что имела предложения о смене гражданства. Однако, по словам бойца, ей нет выгоды в этом.

Спортсменка отметила, что выступает в коммерческой организации Professional Fighters League. Поэтому изменение гражданства не имеет смысла, как это могло бы быть в олимпийских видах спорта.

Если я хочу поддержать страну, как в последний раз я это делала, потому что живу в Германии, и я благодарна стране за помощь, поэтому я могу выйти с флагом. Однако менять спортивное гражданство, я никогда не хотела и не хочу, мне это просто не надо,

– сказала Шакалова.

Напомним, что Екатерина Шакалова в последнем бою проиграла Джени Бишоп в полуфинале PFL 2025. Следующий поединок украинская бойчиха проведет в андеркарде финала турнира 15 августа 2025 года, где встретится с Джулианой Веласкес.

Ранее сообщали, что Анастасию Голинко дисквалифицировали за употребление допинга в 2023 году. Украинская бойчиха ММА осталась без наград, которые получила после того, как сдала тест на запрещенное вещество.