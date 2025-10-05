Временный чемпион мира по версии WBA Фабио Уордли в очередной раз выразил свое желание разделить один ринг с Александром Усиком. Британский боксер уверен, что украинский чемпион охотно бы согласился на очную битву.

30-летний непобедимый боксер уверен, что их лобовая встреча была бы интересной не только для зрителей, но и для самого Александра Усика. Фабио Уордли делает смелое заявление, когда называет себя "один из самых интересных бойцов современности", пишет 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Что сказал Уордли о потенциальной битве с Усиком?

По словам Уордли, Усик любит развлекать людей как на ринге, так и вне его пределов.

Я думаю, что поединок со мной – это для него увлекательный бой. На данный момент, учитывая различные варианты, он может видеть развитие своей карьеры в другом направлении или заниматься чем-то другим. Но я думаю, что я, пожалуй, один из самых интересных бойцов в настоящее время, а он любит развлекать людей как на ринге, так и вне его. Поэтому я думаю, что так, он бы с удовольствием провел бой со мной,

– сказал Фабио.

Британский боксер заявлял, что для него потенциальный поединок против Усика является огромной мотивацией во встрече с Джозефом Паркером. Напомним, что бой Уордли против Паркера запланирован на 25 октября 2025 в Лондоне. На кону поединка будет стоять право подраться с Александром.

Также Уордли в комментарии talkSPORT уже поделился своими планами после боя против новозеландца. Фабио хочет подраться за звание чемпиона мира по версии WBO независимо от того, сохранит ли Усик титулы. Стать чемпионом мира – это главная цель непобедимого британца.

Что известно о статистике Фабио Уордли?