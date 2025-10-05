Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Фабіо Вордлі вчергове висловив своє бажання розділити один ринг з Олександром Усиком. Британський боксер впевнений, що український чемпіон залюбки б погодився на очну битву.

30-річний непереможний боксер впевнений, що їх лобова зустріч була б цікавою не лише для глядачів, а й для самого Олександра Усика. Фабіо Вордлі робить сміливу заяву, коли називає себе "один із найцікавіших бійців сучасності", пише 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Що сказав Вордлі про потенційну битву з Усиком?

За словами Вордлі, Усик любить розважати людей як на рингу, так і поза його межами.

Я думаю, що поєдинок зі мною – це для нього захопливий бій. На цей час, враховуючи різні варіанти, він може бачити розвиток своєї кар’єри в іншому напрямку або займатися чимось іншим. Але я думаю, що я, мабуть, один із найцікавіших бійців на цей час, а він любить розважати людей як на рингу, так і поза ним. Тож я думаю, що так, він би із задоволенням провів бій зі мною,

– сказав Фабіо.

Британський боксер заявляв, що для нього потенційний двобій проти Усика є величезною мотивацією у зустрічі з Джозефом Паркером. Нагадаємо, що бій Вордлі проти Паркера запланований на 25 жовтня 2025 у Лондоні. На кону поєдинку стоятиме право побитись із Олександром.

Також Вордлі у коментарі talkSPORT вже поділився своїми планами після бою проти новозеландця. Фабіо хоче побитись за звання чемпіона світу за версією WBO незалежно від того, чи збереже Усик титули. Стати чемпіоном світу – це головна ціль непереможного британця.

Що відомо про статистику Фабіо Вордлі?