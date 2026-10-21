Британец пояснил, что украинский боксер поразил его техническим мастерством, быстротой принятия решений и постоянным движением на ринге. Об этом он рассказал в интервью DAZN.

Уордли признался, что спарринг с Усиком стал самым тяжелым в его карьере

По его словам, во время совместной работы он не мог понять действий Усика и практически не имел возможности поразить его.

Мой самый сложный спарринг? Александр Усик, безусловно. Из-за техники. Я чувствовал себя ребенком. Я был на ринге с волшебником и проиграл. Я не понимал, что происходит, а он просто бил меня справа, слева и постоянно двигался. Я не мог даже попасть по нему. И я был сырой. Да, это был, пожалуй, самый сложный спарринг,

– признался Уордли.

"Фабио, где джеб?": Усик стал героем боксерского мема

Имя украинского спортсмена неоднократно упоминалось в обсуждениях техники Уордли. В частности, фраза Усика "Фабио, где джеб?" стала популярной среди болельщиков и превратилась в мем в социальных сетях.

Обсуждение возникло после критики техники британца со стороны Усика, который обратил внимание на недостаточное количество прямых ударов. С тех пор фанаты начали использовать эту фразу, комментируя манеру ведения боя Уордли.

Во время подготовки к реваншу с Даниэлем Дюбуа британец даже с юмором ответил на шутки, пообещав украинцу работать над своим джебом.

Мистер Усик, я работаю над своим джебом! Обещаю, я постараюсь действовать лучше ради вас!

– заявил Уордли.

Уордли снова встретился с Дюбуа

Напомним, Уордли и Даниэль Дюбуа провели матч-реванш в ночь на 18 октября на лондонской O2 Arena. На кону в этом поединке стоял титул чемпиона мира по версии WBO.

Профессиональный рекорд Уордли составляет 20 побед, 2 поражения и 1 ничью, причем 19 побед он одержал нокаутом.