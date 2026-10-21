Британець пояснив, що український боксер вразив його технічною майстерністю, швидкістю ухвалення рішень і постійним рухом на рингу. Про це він розповів в інтерв'ю DAZN.

Вордлі зізнався, що спаринг з Усиком став найважчим у його кар'єрі

За його словами, під час спільної роботи він не міг зрозуміти дій Усика та практично не мав можливості влучити по ньому.

Мій найважчий спаринг? Олександр Усик, безумовно. Через техніку. Я почувався дитиною. Я був у рингу з чарівником і програв. Я не розумів, що відбувається, а він просто бив мене справа, зліва і постійно рухався. Я не міг навіть по ньому влучити. І я був сирий. Так, це був, мабуть, найважчий спаринг,

– зізнався Вордлі.

"Фабіо, де джеб?": Усик став героєм боксерського мему

Ім'я українського спортсмена неодноразово з'являлося в обговореннях техніки Вордлі. Зокрема, фраза Усика "Фабіо, де джеб?" стала популярною серед уболівальників і перетворилася на мем у соціальних мережах.

Обговорення виникло після критики техніки британця з боку Усика, який звернув увагу на недостатню кількість прямих ударів. Відтоді фанати почали використовувати цю фразу, коментуючи манеру ведення бою Вордлі.

Під час підготовки до реваншу з Даніелем Дюбуа британець навіть із гумором відповів на жарти, адресувавши українцю обіцянку працювати над своїм джебом.

Містер Усик, я працюю над своїм джебом! Обіцяю, я намагатимуся діяти краще заради вас!

– заявив Вордлі.

Вордлі знову зустрівся з Дюбуа

Нагадаємо, Вордлі та Даніель Дюбуа провели реванш у ніч на 18 жовтня на лондонській O2 Arena. На кону поєдинку стояв титул чемпіона світу за версією WBO.

Професійний рекорд Вордлі становить 20 перемог, 2 поразки та 1 нічию, причому 19 перемог він здобув нокаутом.