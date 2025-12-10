Должен был драться с Усиком: чемпион мира определился с датой следующего боя

Фабио Уордли готовится к возвращению на профессиональный ринг. Фрэнк Уоррен анонсировал следующий бой британского боксера.

Кроме того, промоутер вспомнил и Александра Усика. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Когда будет драться Уордли?

Уоррен вспомнил, что Усик говорил о том, что будет драться против победителя боя Паркер – Уордли. Однако украинский чемпион в конце концов отказался драться с британским боксером.

Он также подчеркнул, что Усик делает все правильно. Промоутер отметил, что риск не оправдывает награды, но убежден, что бой украинца с Уордли собрал бы стадион в Ипсвиче. И поэтому британец встретится с другим соперником.

Фабио будет драться в апреле, на следующей неделе встретимся с ним и менеджером, обсудим планы,

– сказал Уоррен.

Интересно, что недавно появилась информация о том, что Тайсон Фьюри вернется в бокс в следующем году. "Цыганский король" хочет драться с Уордли.

Действительно ли Фьюри хочет драться с Уордли?

По информации издания World Boxing News, "Цыганский король" выразил желание драться против Уордли в 2026 году. Он заявил, что готов "вернуться на трон".

Кроме того, Уордли чемпион мира по версии WBO. Поэтому в случае победы Фьюри сможет открыть путь к трилогии с Усиком.

Как Уордли стал чемпионом мира?