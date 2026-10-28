Экс-чемпион мира ошеломил прогнозом на мегабой Фьюри – Джошуа

Он подчеркнул, что не отдает предпочтения ни одному из боксеров, ведь оба внесли значительный вклад в развитие бокса и подарили болельщикам немало ярких поединков. Об этом сообщает Boxing News.

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Рой Джонс назвал условие, при котором Джошуа может нокаутировать Фьюри

По словам американца, если исход поединка решит нокаут, он склоняется к победе Джошуа.

Что касается Фьюри, то он всегда был бойцом, который, кажется, способен найти выход из любой ситуации. Я знаю, что он хорошо умеет приспосабливаться и находить решения, поэтому в этом плане преимущество стоит отдать ему. Но в то же время у "Эй-Джея" достаточно мощности, чтобы нокаутировать его– заявил Джонс.

В то же время в случае тактической борьбы и необходимости адаптироваться к действиям соперника преимущество, по его мнению, будет у Фьюри.

Если все решится нокаутом, думаю, что Энтони нокаутирует его. Но если кто-то сможет разгадать соперника, то, на мой взгляд, это будет Фьюри– подытожил бывший чемпион.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа

Долгожданное противостояние британских звезд запланировано на 11 декабря. Поединок, которого болельщики ждали около десяти лет, будет иметь особое значение для обоих боксеров.

На кону будут стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжелом весе и специальный символический пояс "Battle of Britain" ("Битва за Британию").

Эксклюзивным транслятором поединка станет стриминговая платформа Netflix, которая покажет бой в прямом эфире по всему миру, в том числе в Украине. Для подписчиков сервиса трансляция будет доступна без дополнительной платы.

Оба боксера подходят к встрече после побед в промежуточных поединках летом. Фьюри досрочно одолел Мариуша Ваха, а Джошуа нокаутировал Кристиана Пренгу.

Фьюри ранее заявлял о намерении после победы над британским соотечественником завершить трилогию с украинцем Александром Усиком.