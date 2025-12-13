Фьюри и Джошуа договорились о бое: когда состоится британская битва

Следующий 2026-й год подарит поклонникам бокса грандиозную британскую битву. Видно, что удалось убедить Тайсона Фьюри вернуться в профи-ринг.

Авторитетный журнал The Ring сообщил о возвращении Тайсона Фьюри. Соперником "Цыганского короля" будет его звездный земляк Энтони Джошуа, передает 24 Канал.

Когда состоится бой Фьюри – Джошуа?

Сообщается, что британская битва возглавит вечер бокса Riyadh Season в 2026 году. Ожидается, что оба британца должны провести перед лобовой встречей еще отдельные бои.

Если у Джошуа уже назначен бой, то Фьюри еще наслаждается пенсией. Энтони вернется в ринг 19 декабря 2025 года, а его оппонентом будет блогер-боксер Джейк Пол. Их поединок состоится в Майами (США). Для Джошуа это будет первый бой с сентября 2024-го года, когда он был нокаутирован Даниэлем Дюбуа.

Зато Фьюри в очередной раз закончил карьеру после двух поражений подряд от Александра Усика в 2024-м.

Недавно Тайсон в комментарии для IFL TV назвал единственное условие, которое вернет его в профи-ринг.

Фьюри выбрал другого соперника?

Издание World Boxing News сообщало, что Тайсон выбрал себе следующего соперника. Фьюри рассказал о своей готовности вернуться "на трон", выбрав себе в оппоненты Фабио Уордли.

Последний недавно стал новым чемпионом мира без какого-либо боя, когда Александр Усик отказался от чемпионского пояса по версии WBO. Такой поединок бы приблизил Фьюри к возможной трилогии с непобедимым украинцем.

Какова статистика боксеров?