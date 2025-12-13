Ф'юрі та Джошуа домовились про бій: коли відбудеться британська битва
- The Ring шокувало інформацією щодо головного бою вечора боксу Riyadh Season.
- Видання повідомило про повернення Тайсона Ф'юрі у профі-ринг.
Наступний 2026-й рік подарує прихильникам боксу грандіозну британську битву. Видно, що вдалось переконати Тайсона Ф'юрі повернутись у профі-ринг.
Авторитетний журнал The Ring повідомив про повернення Тайсона Ф'юрі. Суперником "Циганського короля" буде його зірковий земляк Ентоні Джошуа, передає 24 Канал.
Коли відбудеться бій Ф'юрі – Джошуа?
Повідомляється, що британська битва очолить вечір боксу Riyadh Season у 2026 році. Очікується, що обидва британці повинні провести перед лобовою зустріччю ще окремі бої.
Якщо у Джошуа вже призначений бій, то Ф'юрі ще насолоджується пенсією. Ентоні повернеться у ринг 19 грудня 2025 року, а його опонентом буде блогер-боксер Джейк Пол. Їх двобій відбудеться у Маямі (США). Для Джошуа це буде перший бій із вересня 2024-го року, коли він був нокаутований Даніелем Дюбуа.
Натомість Ф'юрі вчергове закінчив кар'єру після двох поразок поспіль від Олександра Усика у 2024-му.
Нещодавно Тайсон у коментарі для IFL TV назвав єдину умову, яка поверне його у профі-ринг.
Ф'юрі обрав іншого суперника?
Видання World Boxing News повідомляло, що Тайсон обрав собі наступного суперника. Ф'юрі розповів про свою готовність повернутись "на трон", обравши собі в опоненти Фабіо Вордлі.
Останній нещодавно став новим чемпіоном світу без будь-якого бою, коли Олександр Усик відмовився від чемпіонського поясу за версією WBO. Такий поєдинок би наблизив Ф'юрі до можливої трилогії із непереможним українцем.
Яка статистика боксерів?
Ф'юрі має за спиною 34 перемоги (24 – нокаутом) при двох поразках від Усика. Також один із боїв проти Деонтея Вайлдера закінчився нічиєю.
Щодо Джошуа, то Ентоні у вересні в бою проти Дюбуа зазнав своєї четвертої поразки у професіоналах при 28 звитягах (25 – нокаутом). Окрім поразки від Дюбуа Ей Джей двічі програвав Усику та одного разу Енді Руїзу, який завдав дебютного фіаско у кар'єрі британця (дані BoxRec).