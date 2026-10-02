По его словам, предстоящий бой станет серьезным испытанием для обоих боксеров, ведь на кону будет не только победа, но и их место в истории бокса. Об этом он рассказал в эфире TalkSPORT Boxing.

Будет ли поединок Льюиса с победителем боя Фьюри – Джошуа

Экс-чемпион также с юмором отклонил предложение журналистов вернуться на ринг для боя с победителем этой пары, заверив, что будет наблюдать за шоу исключительно с рингсайда.

Это риск, на который идут оба бойца, и пусть победит сильнейший. Тогда для меня было необходимо победить Бруно, речь шла о наследии. На этот раз победить должны оба. На кону слишком многое: гордость и репутация Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Трудно поверить, но я рад, что это происходит. Рад за британских болельщиков и за самих боксеров,

– заявил Льюис.

Главное о бое Джошуа – Фьюри

Поединок состоится в пятницу, 11 декабря, на стадионе "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). Накануне, 30 сентября, соперники впервые официально встретились в Лондоне, где провели традиционную дуэль взглядов. Несмотря на историю взаимных обид, на этот раз мероприятие прошло на удивление сдержанно – в уважительной и даже дружеской атмосфере.

На кону будет стоять титул WBA Super, а также специальный пояс "Битва за Британию", который получит победитель. После пресс-конференции Льюис и Джошуа также встретились в помещении под трибунами.